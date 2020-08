Fortnite: come danzare sulla pista da ballo di Doposci per 10 secondi

L'ultima ondata di sfide della Stagione 3 di Fortnite Capitolo 2 è finalmente arrivata e per completare uno di questi obiettivi occorre danzare in uno specifico luogo della mappa per ben 10 secondi.

Per vostra fortuna, questa sfida è molto semplice da portare a termine e non bisogna far altro che entrare nella baita a sud-ovest di Brughiere Brumose (location che dovete raggiungere in ogni caso per completare un'altra delle sfide della Settimana 10, la quale richiede di eliminare altri giocatori proprio lì), individuare la sala da ballo e iniziare a ballarci sopra per ben 10 secondi eseguendo una qualsiasi emote.

Se non sapete come raggiungere questo luogo, vi invitiamo a dare un'occhiata alla mappa che abbiamo realizzato per voi e che trovate in calce alla notizia, così da poter individuare immediatamente la posizione della struttura da raggiungere.

Vi ricordiamo che avete solo una settimana per procedere al completamento della sfida, poiché il prossimo giovedì 27 agosto 2020 avrà inizio la Stagione 4 di Fortnite Capitolo 2. Sapevate che Wolverine e gli X-Men potrebbero essere i protagonisti della prossima stagione di Fortnite?