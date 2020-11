Fortnite: come danzare su tutti i ponti colorati in una partita singola

Oggi sono arrivate in Fortnite Capitolo 2 Stagione 4 le nuove Sfide Passione PE della Settimana 3, una delle quali chiede ai giocatori di danzare su tutti i ponti colorati in una partita singola. Scopriamo insieme quali sono i metodi per completare velocemente la sfida in compagnia degli amici.

La missione fa parte infatti delle sfide di gruppo e non occorre quindi che la completiate da soli: basta che i giocatori della stessa squadra si dividano i ponti presenti sulla mappa di Fortnite e facciano in modo che ognuno si diriga verso uno o due ponti diversi per poi eseguire una qualsiasi emote.

Ecco di seguito l'elenco completo dei ponti colorati che si possono trovare in giro per l'isola del battle royale:

Ad ovest del Dominio di Doom

Tra Borgo Bislacco e il Dominio di Doom

Tra Foresta Frignante e Pantano Palpitante

A sud-ovest di Gattogrill e ad est di Brughiere Brumose

A sud-est delle Stark Industries

Il nostro consiglio è quello di formare una squadra con altri due o tre amici e avviare una partita nella modalità Rissa a Squadre, nella quale è possibile rischierare il deltaplano in qualsiasi momento ed è quindi molto semplice muoversi da un punto d'interesse ad un altro. Basterà che ogni giocatore presente nel team si diriga verso un ponte e quelli più veloci potrebbero ad esempio farne più di uno, visto che nei dintorni del Dominio di Doom ci sono ben due ponti colorati non così distanti. Se state avendo difficoltà nel trovare la posizione dei ponti sulla mappa di Fortnite Capitolo 2, sappiate che in calce alla guida trovate come sempre un'immagine che abbiamo realizzato per voi e sulla quale potete individuare agilmente la posizione esatta dei luoghi da raggiungere per il completamento della missione.

