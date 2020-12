Fortnite: come danzare presso diversi alberi delle feste

È ufficialmente iniziato il secondo giorno dell'evento Operazione coi Fiocchi di Fortnite Capitolo 2 Stagione 5 ed è quindi possibile provare a completare la nuova sfida a tempo: danzare presso diversi alberi delle feste.

Il vostro obiettivo è quindi quello di andare in giro per l'isola del battle royale alla ricerca dei grossi alberi di Natale e, una volta giunti in posizione, eseguire una qualsiasi emote. La sfida chiede di danzare nei pressi di cinque diversi alberi, ma al momento ne sono presenti almeno sei tra i vari punti d'interesse della mappa.

Ecco di seguito i luoghi all'interno dei quali è possibile trovare un albero delle feste ed avanzare nella sfida di Operazione coi Fiocchi:

Scogliere Scoscese

Il Frutteto (l'area senza nome sulla mappa a nord-est della zona desertica)

Torri Bislacche

Moli Molesti

Parco Pacifico

Siepi d'Agrifoglio

In ciascuno di questi punti d'interesse noterete subito un altissimo albero addobbato con ai piedi qualche forziere e tantissimi pacchetti regalo. Se state avendo difficoltà nel reperire gli alberi delle feste, vi proponiamo come sempre in calce alla guida una mappa con sopra indicate le posizioni di tutti gli oggetti legati alla missione, così che possiate completarla ancora più rapidamente. Se i troppi nemici che circondano gli alberi vi stanno impedendo di ballare e completare la sfida, vi suggeriamo inoltre di provare ad atterrare presso questi oggetti nella modalità Rissa a Squadre, dove sarete sicuri che almeno nella vostra metà mappa non vi saranno avversari pronti ad eliminarvi alla prima distrazione.

Non dimenticate che sulle nostre pagine trovate anche i consigli su come visitare diversi avamposti del Commando di neve ed esaminare forzieri, così da completare anche le prime due sfide dell'evento ed essere sempre più vicini alle due skin gratis di Natale.