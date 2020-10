Fortnite: come danzare nel punto più alto e più basso della mappa

Una delle nuove missioni della Settimana 9 di Fortnite Capitolo 2 Stagione 4 ha come obiettivo quello di trovare il luogo più alto e quello più basso dell'intera mappa del battle royale targato Epic Games.

Per la precisione, il compito del giocatore è quello di danzare, ovvero di eseguire una qualsiasi emote presente nel suo armadietto, nel punto più alto e più basso della mappa. Fortunatamente entrambi i luoghi non sono per nulla complessi da raggiungere ed anche questa sfida, a patto di sapere dove atterrare, può essere portata a termine in una manciata di secondi e in due diverse partite (i due luoghi sono agli opposti della mappa ed è improbabile che riusciate ad arrivarci in un unico match prima che il cerchio si chiuda).

Punto più alto della mappa di Fortnite Capitolo 2

Per raggiungere il luogo più elevato dell'intero mondo di gioco non occorre far altro che atterrare sulle montagne innevate a sud-est della mappa. In quest'area di Fortnite non faticherete ad individuare un picco più alto di tutti gli altri e sul quale è stata posizionata una grossa bandiera. Atterrate proprio ai piedi della bandiera e scatenatevi con un'emote per completare questa prima fase della sfida.

Punto più basso della mappa di Fortnite Capitolo 2

Come potete facilmente immaginare, il punto più basso della mappa di Fortnite Capitolo 2 è a Castello Corallo, l'area sotto il livello del mare introdotta nella scorsa stagione e legata ad Aquaman. Per poter completare la sfida vi basterà raggiungere i piedi del grosso edificio al centro del punto d'interesse ed eseguire una qualsiasi emote.

Se state faticando a trovare entrambi i luoghi, sappiate che qui sotto è presente una mappa con sopra indicata la posizione degli obiettivi della sfida, così che possiate raggiungerli nel più breve tempo possibile.

