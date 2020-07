Fortnite: come danzare davanti alla telecamera per 10 secondi a Sabbie Sudate

Tra le sfide della Settimana 4 di Fortnite Stagione 3 ce n'è anche una che chiede di raggiungere la telecamera di Sabbie Sudate e ballare per ben 10 secondi. Scopriamo insieme quale punto raggiungere di questo punto d'interesse così da completare la sfida nel più breve tempo possibile.

Il luogo da raggiungere è a nord di Sabbie Sudate, per la precisione poco prima del ponte che porta al grosso edificio rosa. In questo punto è possibile vedere una piccola passerella da discoteca con una telecamere: il vostro obiettivo è salirci sopra e iniziare a ballare fino a quando non comparirà a schermo il messaggio che conferma il completamento della sfida. Vi suggeriamo di effettuare questo procedimento in Rissa a Squadre, poiché saranno in moltissimi i giocatori che punteranno a completare la sfida nelle modalità classiche e in molti si posizioneranno lì con il solo obiettivo di eliminare i giocatori durante i loro balli. Nel caso in cui non doveste trovare il luogo esatto da raggiungere, potete dare uno sguardo all'immagine qui sotto, che mostra una mappa con sopra indicata la posizione della passerella a Sabbie Sudate.

