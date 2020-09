Fortnite: come decollare da tutte le mani di Sentinel senza toccare il terreno

Come ogni settimana della Stagione 4 di Fortnite Capitolo 2, anche oggi è approdata in gioco una nuova sfida di Wolverine, la quale vi ricompenserà con una copertura per armi e veicoli. La missione della Settimana 4 è piuttosto complessa e richiede di saltare da una mano all'altra delle Sentinel presenti nel cimitero senza mai toccare terra.

Per portare a termine questa sfida occorre innanzitutto avere l'area libera, così che non vi siano nemici in agguato: per questo motivo, vi consigliamo di completare la missione in una partita di Rissa a Squadre, così da avere maggiori probabilità di restare soli. Una volta raggiunta l'area non dovete far altro che seguire un percorso specifico, così da rimbalzare da una mano all'altra senza particolari problemi. Al momento non è chiaro se si possa schierare il deltaplano tra un salto e l'altro, in ogni caso vi suggeriamo di dare un'occhiata al video in apertura per scoprire come eseguire questa acrobazia senza mai ricorrere al deltaplano.

Saltando su una qualsiasi delle mani completerete anche una sfida segreta della Stagione 4, grazie alla quale otterrete istantaneamente ben 25.000 Punti Esperienza, utili a scalare i livelli del Pass Battaglia.

