Fortnite: come disseppellire gnomi da Forte Frittella a Parco Pacifico

I terribili gnomi da giardino sono ancora una volta i protagonisti di una delle sfide settimanali di Fortnite Capitolo 2 Stagione 5, che nella Settimana 5 chiede ai giocatori di andare alla ricerca di questi bizzarri oggetti in alcuni punti d'interesse.

L'obiettivo è, nello specifico, quello di disseppellire gnomi da Forte Frittella a Parco Pacifico. Per chi non lo sapesse, Forte Frittella è un punto d'interesse dell'isola non contrassegnato sulla mappa e si tratta della fortezza di pietra a sud-ovest di Castello Corallo e a nord-ovest di Sabbie Sudate.

Ecco di seguito le posizioni dei quattro gnomi da giardino da disseppellire:

All'interno di Forte Frittella, verso nord: noterete un cumulo di terra che brilla di blu Sempre all'interno di Forte Frittella, ma questa volta a sud-ovest Nel giardino al centro di Parco Pacifico, nell'angolo a nord-est Nella casa più a nord di Parco Pacifico (quella fatta di mattoni rossi), il cumulo di terra che nasconde lo gnomo è nel giardino sul retro

Per poter completare la sfida in questione non dovete far altro che avvicinarvi a ciascuno di questi piccoli cumuli di terra e colpirli con il vostro strumento da raccolta: in questo modo spunterà dal terreno una piccola statua raffigurante uno gnomo da giardino e registrerete i progressi nella missione. Una volta trovati tutti gli gnomi, la sfida sarà completata e otterrete ben 20.000 Punti Esperienza utili per scalare i livelli del Pass Battaglia. Se state facendo fatica a trovare gli gnomi, sappiate che qui sotto trovate una mappa con sopra indicata la loro posizione esatta.

