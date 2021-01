Fortnite: come distruggere i barili canna da pesca

Una delle sfide della Settimana 6 di Fortnite Capitolo 2 Stagione 5 ha come protagonisti i vari barili che sono sparsi in giro per l'enorme isola del battle royale e che contengono numerose canne da pesca.

La sfida della Settimana 6 che coinvolge questo tipo di oggetti chiede ai giocatori di distruggerne sette, non necessariamente tutti nella stessa partita. Se non avete particolare fretta nel completare la missione potete semplicemente continuare a giocare e distruggere quelli che vi capitano a tiro, ma sappiate che esiste un luogo della mappa all'interno del quale è possibile trovare abbastanza barili canna da pesca da completare in pochi secondi la sfida ed ottenere i 20.000 Punti Esperienza in palio. Ci riferiamo ovviamente al negozio di articoli da pesca che si trova al centro di Scogliere Scoscese, proprio davanti alla lunga scalinata che porta al ristorante di Pescesecco. Tra il primo e il secondo piano del negozio è possibile trovare moltissimi barili che possono essere distrutti a suon di picconate, consentendovi così di completare rapidamente la sfida. Quest'area della mappa potrebbe essere particolarmente affollata in questi giorni per via della presenza di giocatori intenzionati a completare la stessa sfida che state seguendo anche voi. Per tale ragione, vi suggeriamo di portare a termine questa missione avviando una partita nella modalità Rissa a Squadre, così che possiate atterrare nel luogo indicato e distruggere tutti i barili canna da pesca senza che nessuno possa farlo al posto vostro o mettervi i bastoni tra le ruote.

