Fortnite: come distruggere contenitori a Moli Molesti

Per completare una delle ultime sfide della Stagione 3 di Fortnite Capitolo 2 occorre recarsi a Moli Molesti per distruggere un bel po' di oggetti. Scopriamo insieme come fare per portare velocemente a termine questa missione.

L'obiettivo è quello di distruggere a suon di picconate sette diversi contenitori, ovvero gli enormi container metallici che trovate in grosse quantità nell'area a sud-est di Moli Molesti. Si tratta quindi di una sfida molto semplice da completare e l'unico ostacolo potrebbe essere rappresentato dalla presenza di altri giocatori, i quali non esiteranno ad approfittare della situazione per eliminarvi. In questi casi vi suggeriamo come sempre di entrare in una partita di Rissa a Squadre e atterrare a Moli Molesti per distruggere rapidamente i container, portando a casa i 35.000 Punti Esperienza.

Vi ricordiamo che sulle nostre pagine trovate anche i consigli su come danzare sulla pista da ballo di Doposci per 10 secondi nella Stagione 3 di Fortnite.

Sapevate che la Stagione 4 di Fortnite Capitolo 2 potrebbe essere a tema Marvel e includere Thor come skin segreta del pass?