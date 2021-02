Fortnite: come distruggere i lama gonfiabili ai distributori di benzina

Una delle nuovissime sfide della Settimana 12 di Fortnite Capitolo 2 Stagione 5 ha come obiettivo principale quello di distruggere alcuni oggetti presenti in luoghi specifici della mappa.

Per la precisione, la sfida in questione chiede ai giocatori di distruggere i lama gonfiabili presso i distributori di benzina. Si tratta degli altissimi pupazzi di colore giallo che si agitano continuamente a causa del vento. Il vostro obiettivo è distruggerne tre utilizzando un'arma o il vostro strumento da raccolta (il piccone). In ogni stazione di servizio è possibile trovare due diversi lama gonfiabili, quindi significa che vi basterà far visita a due diverse stazioni di servizio o tornare nella stessa in due partite diverse per completare la sfida della Settimana 12 e ottenere come ricompensa i 20.000 Punti Esperienza.

In giro per l'isola del battle royale di Epic Games si possono trovare numerose stazioni di servizio, ma vi suggeriamo di concentrarvi su due di queste che sono semplici da raggiungere e si trovano in luoghi della mappa sui quali si atterra molto spesso: Sabbie Sudate e Torri Bislacche. Nel caso di Sabbie Sudate, la stazione di servizio si trova ad ovest, invece a Torri Bislacche è possibile trovare la stazione a nord-est e in entrambi i casi sono presenti ai due angoli della struttura due diversi lama gonfiabili. Se non sapete com'è fatto uno di questi oggetti, vi invitiamo a dare un'occhiata all'immagine in apertura della guida. Se invece volete scoprire la posizione dei lama sulla mappa, trovate in calce alla guida l'immagine con le loro coordinate esatte.

Vi ricordiamo che sulle nostre pagine potete trovare anche i consigli su come trovare un ritratto di famiglia in un naufragio in Fortnite Capitolo 2. Avete già letto la guida su come visitare Punto Panoramico, Forra Favolosa e Monte Kay?