Fortnite: come distruggere i manichini bersaglio con le armi OI

Inizia ufficialmente la Settimana 12 della Stagione 7 di Fortnite Capitolo 2, tra le cui sfide ve n'è una che chiede ai giocatori di colpire dei bersagli utilizzando una specifica tipologia di armi.

La sfida alla quale ci stiamo riferendo è quella che ha come obiettivo quello di "distruggere i manichini bersaglio con le armi OI". Per poter completare la missione occorre sparare a quattro diversi bersagli in giro per la mappa utilizzando le armi ad alta tecnologia dell'Ordine Immaginario. Il primo passaggio per procedere al completamento della sfida è quello di procurarsi un'arma delle Guardie OI e, per farlo, il modo più semplice è quello di atterrare presso una delle tante stazioni satellitari: questi luoghi non contrassegnati sulla mappa sono facilmente identificabili a causa della presenza di una forte luce rossa in corrispondenza dell'enorme antenna parabolica che li contraddistingue. Una volta raggiunta una stazione satellitare, entrate nell'edificio e cercate le grosse casse nere, al cui interno c'è sempre almeno un'arma della fazione capitanata dalla Dottoressa Slone. Con le armi OI ci si riferisce principalmente al cannone a rotaia e al fucile a impulsi.

Se avete avuto abbastanza fortuna da trovare l'arma giusta, allora è arrivato il momento di raggiungere i bersagli. Il modo più facile per trovarli è andare al vecchio cinema all'aperto, ovvero il luogo d'interesse tra Parco Pacifico, Podere Pannocchia e Sobborghi Scalcinati. Potete trovare due bersagli di metallo tra i cespugli a nord-est e altri due a sud: sparategli fino a distruggerli e riceverete i 30.000 Punti Esperienza messi in palio dalla sfida.

