Fortnite: come distruggere i Raccoglitori degli Ingordi

Arrivati con l'aggiornamento della scorsa settimana in Fortnite Capitolo 2 Stagione 4, gli Ingordi sono tra i protagonisti delle nuove sfide della Settimana 4. Una delle missioni arrivate oggi chiede infatti di distruggere ben 20 Raccoglitori, scopriamo insieme come fare.

Quando parliamo di Raccoglitori ci riferiamo ai piccoli robot di colore nero e rosso che vengono espulsi dagli Ingordi durante il combattimento. Il vostro obiettivo è quindi quello di distruggere 20 diversi Raccoglitori, non necessariamente in una sola partita. Purtroppo questa sfida non sarà molto semplice per due diversi motivi: il primo è la comparsa degli Ingordi solo in alcuni punti della mappa in maniera casuale, la seconda è la quantità di giocatori che si dirigerà verso gli Ingordi per il completamento della sfida settimanale.

Qui sotto potete trovare un'immagine della mappa di gioco con sopra indicate tutte le possibili posizioni degli Ingordi, così da trovarli molto più facilmente. Vi ricordiamo che gli Ingordi non appaiono nella modalità Rissa a Squadre ma solo in Singolo, Coppie o Squadre.

