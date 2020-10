Fortnite, Stagione 4: come distruggere ragnatele all'Autorità

Ci avviciniamo ad Halloween e, in attesa che Fortnitemares faccia il suo ritorno, Epic Games ha deciso di inserire tra le sfide della Settimana 7 di Fortnite Capitolo 2 Stagione 4 anche una sfida a tema.

L'obiettivo di questa particolare missione è quello di distruggere tre diverse ragnatele all'Autorità. Fortunatamente si tratta di un incarico davvero semplice da portare a termine, dal momento che non occorre far altro che atterrare sull'area al centro della mappa, entrare nel grosso edificio e andare in giro delle ragnatele. Questi oggetti possono essere distrutti con una semplice picconata e si trovano negli angoli delle stanze. Se state trovando difficoltà nel ritrovamento delle ragnatele all'Autorità, allora potete dare un'occhiata al filmato che trovate in apertura della notizia, nel quale è possibile vedere la posizione delle varie ragnatele per completare rapidamente la sfida e ottenere 25.000 Punti Esperienza.

Se avete già completato questa sfida, allora potreste leggere la nostra guida su come trovare il laboratorio segreto di Tony Stark alla casa del lago in Fortnite Capitolo 2 Stagione 4.