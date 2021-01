Fortnite: come distruggere scatole di cibi freschi con mele e pomodori

La Settimana 8 di Fortnite Capitolo 2 Stagione 5 è ufficialmente iniziata e con essa sono approdate nel gioco anche le nuove sfide settimanali, le quali fortunatamente non sono così complesse e permettono ai giocatori di ottenere un bel po' di XP.

Una di queste sfide chiede agli utenti del battle royale di "distruggere scatole di cibi freschi con mele e pomodori al mercato agricolo de Il Frutteto" e può essere completata in una manciata di secondi. Il vostro obiettivo è infatti situato nella piccola area non contrassegnata sulla mappa e posizionata al confine tra l'area desertica e quella rurale poco più a nord di Colosseo Colossale. Questo punto d'interesse è costituito da una campagna a nord e da un mercato a sud: il modo più rapido per completare la sfida è proprio raggiungere il mercato, il quale è pieno zeppo di casse di legno ripiene di cibi freschi come mele e pomodori. Va precisato che gli oggetti da distruggere non sono le scatole verdi con le quali è possibile interagire per ottenere dei consumabili (funghi, banane, mele e peperoncini), ma le casse di legno con dentro cibi freschi che fanno da sfondo. Per portare a compimento la sfida non dovete far altro che atterrare al Frutteto e colpire con un piccone o una qualsiasi arma tre diverse casse di legno con dentro della frutta. Nel caso in cui non doveste trovare il Frutteto o foste curiosi di vedere l'aspetto degli oggetti da distruggere, in calce alla guida potete trovare un'immagine all'interno della quale sono presenti tutte le informazioni di cui avete bisogno. Se la massiccia presenza di giocatori nell'area dovesse impedirvi di completare la sfida, potete come sempre avviare una partita in modalità Rissa a Squadre e ridurre così il numero di potenziali giocatori pronti a rubarvi le casse.

