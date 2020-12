Fortnite: come distruggere le statue dello Schiaccianoci

Anche oggi è arrivata una nuova sfida dell’Operazione coi Fiocchi di Fortnite Capitolo 2, ovvero l’evento a tema natalizio del titolo Epic Games grazie al quale si possono sbloccare numerosi contenuti estetici gratuiti.

L’obiettivo della sfida pubblicata oggi, 21 dicembre 2020, è quello di distruggere cinque diverse statue dello Schiaccianoci, le quali sono presenti in diversi luoghi della mappa. Fortunatamente per voi, in giro per l’isola sono davvero tante le statue che potete andare a distruggere a suon di picconate e di seguito trovate l’elenco completo con qualche informazione che vi aiuterà a trovarle:

Sabbie Sudate: questa statua si trova nel parcheggio dei camper a sud-ovest dell’area, proprio davanti al primo camper sulla sinistra

questa statua si trova nel parcheggio dei camper a sud-ovest dell’area, proprio davanti al primo camper sulla sinistra Siepi d’Agrifoglio: davanti al garage della casa nell’angolo a nord-est troverete ben due statue, proprio ai lati delle porte

davanti al garage della casa nell’angolo a nord-est troverete ben due statue, proprio ai lati delle porte Torri Bislacche: all’entrata della casa di mattoni rossi a nord del punto d’interesse coperto dalla sabbia

all’entrata della casa di mattoni rossi a nord del punto d’interesse coperto dalla sabbia Parco Pacifico: nel giardino davanti all’entrata della casa a nord-ovest

nel giardino davanti all’entrata della casa a nord-ovest Lago Languido: davanti alla casa a nord-ovest dell’area

davanti alla casa a nord-ovest dell’area Nell’avamposto del Commando di Neve a sud di Gattogrill: sulla terrazza della struttura potete trovare due diverse statue

sulla terrazza della struttura potete trovare due diverse statue Corso Commercio: nel negozio centrale ad est dell’area si possono distruggere altre due statue

Se state avendo difficoltà nel trovare i luoghi in questione in giro per la mappa, in calce alla guida potete trovare un'immagine che abbiamo realizzato per voi e sulla quale sono stati segnalati i punti d'interesse che nascondono una o più statue.

Vi ricordiamo che sulle nostre pagine potete trovare anche una pratica guida con tutti i consigli su come danzare presso diversi alberi delle feste nell'evento natalizio di Fortnite Capitolo 2 Stagione 5.