Fortnite: come distruggere strutture con Taniche di Propano

I giocatori di Fortnite Stagione 2 possono dedicarsi alle nuove sfide Prove di Nitroglicerina della Settimana 3. In questa mini-guida vi spieghiamo come completare la sfida che richiede di distruggere le strutture con le Taniche di Propano.

Dove si trovano le Taniche di Propano sull'isola di Fortnite Stagione 2? Come possono essere utilizzate per danneggiare le strutture e portare a termine la sfida? Vediamolo insieme.

Dove trovare le Taniche di Propano in Fortnite Stagione 2

Le Taniche di Propano si trovano sulla piattaforma petrolifera situata a sud-ovest dell'isola, vicino alla costa di Pantano Palpitante, all'interno del cerchio rosso che abbiamo tracciato sulla mappa riportata a fondo pagina.

Come potete vedere nel filmato proposto in apertura, sulla piattaforma petrolifera sarete in grado di trovare e raccogliere diverse Taniche di Propano. Per poterle utilizzare, vi basterà avvicinarvi alle taniche e interagire con esse per raccoglierle.

Come distruggere le strutture con le Taniche di Propano in Fortnite Stagione 2

Una volta che avete trovato le Taniche di Propano, non vi resta che raccoglierle e lanciarle contro le strutture. Dopo averle lanciate, le taniche esplodono provocando diversi danni ad area. Per completare la sfida non dovrete far altro che distruggere le strutture in questo modo, lanciando le Taniche di Propano contro di esse, come mostrato nel video in apertura.