Fortnite: come distruggere le vetrine del Collezionista alla Collezione

Tra le nuove sfide della Settimana 4 di Fortnite Capitolo 2 Stagione 4 ce n'è anche una ambientata nella piccola area dedicata al Collezionista, la quale chiede al giocatore di distruggere tre diverse vetrine.

Come potete quindi intuire, la difficoltà di questa missione è molto bassa e non occorre far altro che atterrare in questo specifico luogo della mappa per distruggere a suon di picconate qualche vetrina del Collezionista. Per chi non lo sapesse, la Collezione si trova tra le montagne innevate a sud di Corso Commercio e a nord-est di Gattogrill: si tratta di un enorme disco di pietra con numerosi oggetti posizionati sopra di esso ed è quasi impossibile non notarlo sul bianco della neve. Le tre vetrine non vanno distrutte necessariamente in una sola partita e, nel caso qualcuno dovesse eliminarvi o distruggerle tutte prima che possiate farlo voi, potete avviare una nuova partita e distruggere solo le vetrine che vi mancano al completamento della sfida.

Come sempre trovate in calce alla guida un'immagine della mappa di gioco con sopra indicata la posizione esatta della Collezione.

