Fortnite: come eliminare gli avversari mentre salti o cadi

Con l'arrivo delle nuove sfide della Settimana 8 di Fortnite Capitolo 2 Stagione 4 è stata introdotta nel gioco anche una missione che può essere completata eliminando gli avversari mentre si salta o si cade.

Dovete quindi dare il colpo di grazia ai nemici mentre siete sospesi in aria e, sebbene possa sembrare una sfida complessa, può essere portata a termine molto facilmente soprattutto se si gioca nella modalità Rissa a Squadre. Date il via ad una partita, andate alla ricerca di un fucile a pompa e provate a colpire i nemici in salto. La potenza di fuoco del fucile a pompa permette di eliminare senza troppi problemi i nemici durante un salto, cosa molto più difficile con un fucile d'assalto o una pistola. Per vostra fortuna non è necessario eseguire le cinque eliminazioni in salto in una sola partita, quindi potete anche fare più match per completare la sfida.

