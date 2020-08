Fortnite: come eliminare Doctor Doom nel dominio di Doom

Con la Stagione 4 di Fortnite Capitolo 2 sono arrivate nuove aree della mappa e, con esse, anche dei pericolosi boss a tema Marvel da eliminare. Ecco come fare per completare la sfida settimanale che richiede di eliminare Doctor Doom nel Dominio di Doom.

Sebbene la descrizione della sfida possa spaventare, in realtà si tratta di un compito piuttosto semplice, soprattutto se consideriamo che parliamo di una sfida di gruppo, la quale può essere completata da un qualsiasi membro di una squadra. Tutto ciò che occorre fare è far visita al Dominio di Doom, punto d'interesse che corrisponde al vecchio Parco Pacifico, ora territorio del pericoloso villain targato Marvel. L'obiettivo della sfida consiste nell'eliminare tre volte (in tre partite diverse) il boss, senza la necessità di raccoglierne i drop. Armatevi quindi di pazienza e provate ad atterrare in questa nuova zona della mappa più e più volte fino a quando non riuscirete a far fuori Doctor Doom.

Ricordate che i nemici controllati dall'Intelligenza Artificiale non appaiono nella Rissa a Squadre ed è quindi obbligatorio completare la sfida in una delle modalità classiche: Singolo, Coppie o Squadre.

