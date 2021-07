Fortnite: come eliminare gli intrusi nella Stagione 7

Come la stragrande maggioranza delle sfide di Fortnite Capitolo 2 Stagione 7, anche gli incarichi epici della Settimana 5 del battle royale riguardano spesso e volentieri i pericolosi alieni che si aggirano da qualche tempo per l'isola.

Per poter completare una di queste missioni bisogna infatti "eliminare gli intrusi" e, per farlo, occorre sapere esattamente dove andare per trovare le creature aliene da fare fuori. Quando si parla di intrusi non ci si riferisce infatti alle Guardie OI o ai parassiti, ma agli alieni ostili il cui aspetto è identico a quello della skin Kimera del Pass Battaglia della Stagione 7, quella che si può personalizzare acquistando gli stili extra con i Manufatti Alieni.

Per scovare la posizione dei Kimera non bisogna far altro che aprire la mappa all'inizio della partita in qualsiasi modalità (Solo, Coppie, Terzetti, Squadre o Rissa a Squadre) e individuare tutti i punti d'interesse con il nome colorato di viola. A questo punto atterrate su uno dei luoghi in questione e andate a caccia di creature aliene: solitamente ce ne sono alcune che pattugliano l'area a terra e un paio controllano la zona a bordo di un disco volante. Nel caso in cui ci fossero solo gli alieni sul velivolo, sappiate che basta continuare a colpire il mezzo volante per farlo precipitare e costringere così il suo pilota ad abbandonarlo, dandovi l'opportunità di eliminarlo con una qualsiasi arma e completare la sfida. Per rendere questa missione più semplice potete inoltre approfittare della modalità Rissa a Squadre, dal momento che presenta un numero di giocatori parecchio ridotto e permette di affrontare i Kimera senza alcun tipo di interferenza.

