Fortnite: come eliminare Iron Man presso le Stark Industries

La Stark Industries è ufficialmente approdata sulla mappa di Fortnite Stagione 4 con un nuovo punto d'interesse che è andato a sovrapporsi alla vecchia Fattoria Frenetica. Una delle sfide della Settimana 3 chiede proprio di far visita a questo luogo ed eliminare più e più volte Iron Man.

Tony Stark è infatti il nuovo boss delle Stark Industries e, come il Dottor Doom, può essere eliminato all'interno della sua area lasciando cadere dei poteri speciali e un badge per accedere al suo vault, ovvero una stanza ricca di bottino di alto livello. L'obiettivo della sfida settimanale è molto semplice: occorre eliminare questo boss in tre diverse partite. Fortunatamente si tratta di una Sfida di Gruppo ed è quindi possibile portare a termine la missione anche con l'aiuto dei propri compagni nelle modalità a coppia o a squadre. Va però precisato che i boss non appaiono in Rissa a Squadre e non potrete quindi approfittare di questa modalità per completare la sfida.

Prima di salutarvi, vi lasciamo alla mappa con sopra indicata la posizione esatta dell'area all'interno della quale è possibile trovare Iron Man come boss.

