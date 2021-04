Fortnite: come eliminare Rapace, Zenith o Cuore Nero

Per completare una delle missioni della Settimana 3 di Fortnite Capitolo 2 Stagione 6 occorre andare in giro per l'isola del battle royale ed uccidere uno dei tre pericolosi boss.

L'obiettivo della missione è quello di eliminare Rapace, Zenith o Cuore Nero. Come potete leggere dalla descrizione della sfida, basta far fuori solo uno di questi personaggi, i quali si trovano sempre in luoghi specifici della mappa e richiedono un bel po' di proiettili per essere eliminati.

Ecco di seguito l'elenco completo dei personaggi da eliminare e la relativa posizione sulla mappa di Fortnite Capitolo 2 Stagione 6:

Rapace: l'aviatore con il passamontagna di colore giallo si aggira nei paraggi di Castello Corallo e, nello specifico, sull'isoletta ad est del punto d'interesse sul quale è possibile trovare la carcassa di un aeroplano

l'aviatore con il passamontagna di colore giallo si aggira nei paraggi di Castello Corallo e, nello specifico, sull'isoletta ad est del punto d'interesse sul quale è possibile trovare la carcassa di un aeroplano Zenith: il guerriero la cui skin è stata donata ai giocatori con uno dei vecchi Pass Battaglia si può trovare in prossimità della stazione meteorologica a sud di Gattogrill, sulla montagna innevata

il guerriero la cui skin è stata donata ai giocatori con uno dei vecchi Pass Battaglia si può trovare in prossimità della stazione meteorologica a sud di Gattogrill, sulla montagna innevata Cuore Nero: il terzo ed ultimo avversario è lo scheletro-pirata che si trova solitamente sull'enorme vascello posizionato in cima ad un piccolo edificio ad ovest di Siepi d'Agrifoglio

Prima che vi fiondiate ad eliminare uno dei tre boss, va precisato che tutti questi personaggi sono ostili e, in quanto tali, non vengono contrassegnati sulla mappa con la classica nuvoletta: a differenza dei normali NPC, questi tre loschi figuri vi spareranno a vista e fareste bene a farvi trovare preparati. Se state avendo difficoltà ad eliminare uno dei boss, vi suggeriamo inoltre di provare a completare la sfida nella modalità Rissa a Squadre, in cui il numero di giocatori è molto più basso e ci saranno meno probabilità che qualcuno possa rubarvi l'uccisione.

Prima di lasciarvi alla mappa sulla quale abbiamo segnalato la posizione di ciascuno dei personaggi protagonisti della missione, vi ricordiamo che sulle nostre pagine potete trovare la guida con i consigli su come raccogliere Uova molleggiate e sbloccare gratis il piccone Qua qua tattici in Fortnite.