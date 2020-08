Fortnite: come eliminare i robot Stark nei punti di atterraggio della pattuglia Quinjet

Tra le sfide della Settimana 1 di Fortnite Capitolo 2 Stagione 4 ce n'è una legata ai robot di Stark, i quali si aggirano per i nuovi punti d'interesse sparsi in giro per la mappa. Scopriamo insieme come trovarli e farli fuori per completare la missione.

Trovare questi nemici è davvero semplice e non occorre aiutarsi con una mappa, dal momento che i punti di atterraggio della pattuglia Quinjet sono ben visibili già mentre si è in volo con il deltaplano: questi luoghi sono infatti contrassegnati da un'altissima colonna di fumo blu e sono numerosi. Il vostro obiettivo è quello di atterrare in prossimità di uno di questi punti e far fuori cinque diversi nemici, non necessariamente tutti in una sola partita.

Il modo migliore per approcciarsi a questi gruppi di nemici è di atterrare ed entrare immediatamente all'interno del velivolo, dove si nasconde una cassa piena di armi e oggetti curativi: raccogliere tutto e iniziate a far fuoco sui nemici, i quali sono meno resistenti degli Scagnozzi visti in passato. Ripetete il procedimento un paio di volte e la sfida sarà vostra.

