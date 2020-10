Fortnite: come entrare nel caveau del Dominio di Doom

Per le sfide della Settimana 7 di Fortnite Capitolo 2 Stagione 4 si dovrà fare ritorno al Dominio di Doom, l'area una volta chiamata Parco Pacifico che è ora controllata dal pericoloso Dottor Destino, nuovo boss del battle royale.

L'obiettivo della settimana consiste nell'entrare nel caveau del Dominio di Doom, che richiede un po' di fortuna ed una serie di passaggi da seguire. Innanzitutto occorre atterrare in questo specifico luogo della mappa e andare alla ricerca del boss, il quale si nasconde nel laboratorio segreto sotto il campetto da calcio oppure nell'enorme casa a nord del Dominio di Doom. Individuato il nemico, dovrete sconfiggerlo evitando i suoi fortissimi attacchi speciali e recuperare la tessera di colore giallo: a questo punto non bisogna far altro che recarsi al vault sotto il campo da calcio e interagire con il terminale utilizzando la scheda, così da aprire la stanza segreta e completare la sfida da 25.000 Punti Esperienza.

