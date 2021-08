Fortnite: come equipaggiare un rilevatore e disattivare un manifesto alieno

Gli incarichi leggendari della Settimana 9 della Stagione 7 di Fortnite Capitolo 2 sono disponibili da oggi e uno di questi vuole che i giocatori eseguano due azioni molto specifiche in un determinato ordine e senza morire.

L'obiettivo della sfida alla quale ci stiamo riferendo è il seguente: "Equipaggia un rilevatore e poi disattiva un manifesto alieno in una sola partita". Si tratta della missione della Settimana 9 più importante, visto che il suo completamento permette di ottenere ben 45.000 Punti Esperienza, davvero utili se volete accumulare qualche Stella della Battaglia.

Lo scopo della missione è quello di interagire con una delle casse di colore nero contenenti un rilevatore e poi avvicinarsi ad uno dei cartelloni pubblicitari per disabilitarli. Questi oggetti sono sparsi in giro per Moli Molesti e Cala Credente e in questa sfida vi spiegheremo come eseguire gli ordini di Slone nella seconda delle aree citate.

Ecco di seguito i luoghi nei quali è possibile trovare un rilevatore a Cala Credente:

Accanto alla fermate degli autobus ad est

Tra i palazzi al centro del punto d'interesse

All'angolo a nord-ovest del parcheggio per camper

Una volta che avete interagito con una di queste scatole nere, non vi resta che trovare uno dei manifesti alieni e in giro per l'area potete trovarne tre:

Uno affaccia sulla spiaggia ed è sul lato destro di Cala Credente

Un altro è sulle colline ad ovest

L'ultimo è verso est, sempre sulle colline

Va precisato che le due azioni vanno eseguite in una singola partita e nel caso in cui qualcuno dovesse eliminarvi prima che riusciate ad interagire con un manifesto vi toccherà avviare un'altra partita e ripetere il processo. Prima di salutarvi, vi lasciamo ad un'immagine della mappa con sopra indicate le posizioni dei rilevatori, così che possiate subito individuarli.

Avete già letto la nostra guida con i consigli su come sbloccare Cammy di Street Fighter in Fortnite Capitolo 2?