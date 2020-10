Fortnite: come esaminare forzieri ad Nord di New York

Solitamente non è necessario faticare per completare le missioni settimanali di Fortnite Capitolo 2 che richiedono di aprire forzieri in uno specifico luogo della mappa. Nella Settimana 10, però, il luogo da visitare non appare sulla mappa: scopriamo insieme come raggiungerlo.

Quando parliamo di Nord di New York non intendiamo altro che l'enorme area circolare situata nella parte alta della mappa ed introdotta nella seconda metà della Stagione 4 per accogliere la base di Tony Stark, ovvero le Stark Industries. Il vostro obiettivo è quello di visitare questa grossa porzione dell'isola e di aprire un totale di sette forzieri, non necessariamente tutti in una sola partita. Il modo più rapido per portare a compimento questa missione è spostarsi lungo le rive del lago a forma di cuore e non limitarsi ad entrare nelle poche strutture presenti nei paraggi: in alcuni luoghi è infatti possibile trovare anche più di un forziere all'esterno e velocizzare il completamento della sfida. Nel caso in cui ci fossero troppi giocatori nella stessa porzione di mappa, potete sempre abbandonare l'idea di provare ad andare lì nelle modalità classiche (Singolo, Coppie e Squadre) e di avviare una partita in Rissa a Squadre: così facendo avrete maggiori probabilità che quel punto della mappa faccia parte della metà appartenente al vostro team e potrete esplorarlo lontani da occhi indiscreti. Nel caso in cui non foste in grado di trovare dove atterrare per aprire questi forzieri, vi invitiamo a dare un'occhiata alla mappa che trovate in calce alla notizia e sulla quale è cerchiata Nord di New York.

