Fortnite: come esaminare forzieri S.H.I.E.L.D. nei Quinjet

Anche la Settimana 2 della Stagione 4 di Fortnite Capitolo 2 propone una sfida di gruppo, il cui completamento è decisamente più semplice rispetto a quella vista la scorsa settimana. Scopriamo insieme come fare per esaminare forzieri S.H.I.E.L.D. nei Quinjet.

Il vostro obiettivo è quello di interagire con l'enorme cassa situata all'interno dei velivoli nei vari punti d'atterraggio, facendo nel frattempo attenzione ai pericolosi robot Stark, i quali possono essere evitati atterrando direttamente in corrispondenza dell'entrata del mezzo volante. Per completare la sfida occorre aprire un totale di 7 casse dello S.H.I.E.L.D., ma a semplificare il lavoro è la possibilità di progredire nella sfida anche con i forzieri aperti dagli altri giocatori presenti nella squadra. Ciò significa che, avviando una partita con altri tre amici, è possibile fare in modo che ciascun elemento della squadra si diriga verso un punto d'atterraggio (li riconoscete grazie alle colonne di fumo blu) e apra il suo forziere. Ripetete il procedimento in due diverse partite ed il gioco è fatto.

Va precisato che questa sfida può essere completata esclusivamente nelle modalità Singolo, Coppie e Squadre, dal momento che in Rissa a Squadre i Quinjet non nascondono al loro interno un forziere.

