Fortnite: come far esplodere un distributore di benzina

Se state completando tutte le sfide della Settimana 8 di Fortnite Capitolo 2 Stagione 5, sappiate che tra queste se ne nasconde anche una basata sulla distruzione di alcuni oggetti in luoghi specifici della mappa.

Per poter completare questa missione ed ottenere i 20.000 Punti Esperienza in palio dovete semplicemente "far esplodere un distributore di benzina". Come potete leggere dalla descrizione della missione in questione, si tratta di un generico distributore di benzina e non occorre quindi raggiungere uno specifico luogo della mappa per completare la sfida. Ciò significa che per proseguire allo step successivo della missione (si tratta della Fase 3 di 4 di un incarico epico) potete atterrare preso una qualsiasi stazione di rifornimento sparsa in giro per l'isola del battle royale targato Epic Games e iniziare a sparare su uno dei tanti distributori con un'arma da fuoco fino a quando non sentite l'esplosione (ovviamente restate a distanza di sicurezza o salterete in aria con l'oggetto). Per chi non lo sapesse, il distributore di benzina è la colonna rossa e bianca con la quale si può interagire per rifornire i veicoli di carburante e fuori ad ogni singola stazione di servizio è possibile trovarne diverse, in attesa che arriviate a farle esplodere. In calce alla guida trovate anche una mappa che abbiamo creato per voi e sulla quale abbiamo segnato la posizione di una delle tante stazioni di rifornimento della mappa accompagnata da uno screenshot di un distributore di benzina, così che non possiate sbagliarvi.

Vi ricordiamo che sulle nostre pagine potete trovare una lunga serie di consigli utili per completare tutti gli incarichi Cacciatore della Giungla in Fortnite e sbloccare gratis la skin di Predator. Avete già letto la guida su come guidare un'auto attraverso il campo di granturco della Fattoria d'Acciaio?