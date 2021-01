Fortnite: come far saltare buchi da pesca a Stagno Flopper e a Lago delle Canoe

Anche nella Settimana 6 della Stagione 5 di Fortnite Capitolo 2 tornano le sfide che coinvolgono la pesca, sebbene questa volta i metodi per trovare dei pesci siano molto più violenti di quelli soliti.

L'obiettivo della settimana consiste infatti nel far saltare buchi da pesca in luoghi specifici della mappa e, per farlo, occorre armarsi di armi esplosive. Per far saltare un buco da pesca (parliamo delle aree popolate da pesci all'interno degli specchi d'acqua) non occorre far altro che colpirlo con i razzi di un motoscafo, con una granata o con un lanciarazzi. La prima delle sfide settimanali chiede di far saltare tre diversi buchi da pesca a Conchiglia Squalosa, a Sabbie Sudate o a Stagno Flopper. La seconda, invece, vuole che la stessa azione venga eseguita sull'isola di Lago Languido, a Lago delle Canoe e vicino Foschi Fumaioli.

Se non sapete bene come raggiungere alcuni di questi luoghi, ecco tutti i dettagli sulla loro posizione:

Conchiglia Squalosa: si tratta dell'isola a forma di squalo nell'angolo a nord-ovest della mappa

si tratta dell'isola a forma di squalo nell'angolo a nord-ovest della mappa Sabbie Sudate: è un luogo segnato sulla mappa, non potete sbagliarvi

è un luogo segnato sulla mappa, non potete sbagliarvi Stagno Flopper: è il laghetto a sud-ovest di Torri Bislacche e a nord di Foresta Frignante

è il laghetto a sud-ovest di Torri Bislacche e a nord di Foresta Frignante Isola di Lago Languido: quando si parla dell'isola si intende l'area ad ovest del centro abitato di questo punto d'interesse

quando si parla dell'isola si intende l'area ad ovest del centro abitato di questo punto d'interesse Lago delle Canoe: questo luogo corrisponde al piccolo lago con al centro un isolotto e situato a metà strada tra Moli Molesti e Corso Commercio

questo luogo corrisponde al piccolo lago con al centro un isolotto e situato a metà strada tra Moli Molesti e Corso Commercio Vicino Foschi Fumaioli: tutta l'area bagnata dal mare che circonda il punto d'interesse a nord-est dell'isola del battle royale

In calce alla guida potete trovare anche una mappa con sopra indicata la posizione di ogni singolo luogo all'interno del quale occorre distruggere buchi da pesca per completare la missione.

