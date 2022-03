Fortnite: come funziona la modalità Zero Costruzioni del battle royale

Avrete sicuramente letto sulle nostre pagine dell'arrivo della modalità Zero Costruzioni in Fortnite Capitolo 3 Stagione 2. Andiamo quindi alla scoperta di tutti i segreti e i dettagli di questa particolare modalità del battle royale gratis targato Epic Games.

Come avviare una partita della modalità Zero Costruzioni

La nuova modalità di Fortnite Capitolo 3 è arrivata nel battle royale e non dovrebbe abbandonarlo in futuro: questo significa che Zero Costruzioni fa ora parte del ventaglio di modalità di gioco che si possono selezionare dall'apposito menu. Una volta avviato il titolo, premete il tasto per accedere al selettore della modalità e troverete tra le varie opzioni nella scheda 'Di Epic' le seguenti voci:

Zero Costruzioni - Singolo

Zero Costruzioni - Coppie (per squadre composte da massimo due giocatori)

Zero Costruzioni - Terzetti (per squadre composte da massimo tre giocatori)

Zero Costruzioni - Squadre (per squadre composte da massimo quattro giocatori)

Selezionate quindi la modalità in base alle vostre esigenze e buttatevi nella mischia.

Regole della modalità Zero Costruzioni

In maniera simile ai match giocati nella prima settimana della seconda stagione di Fortnite Capitolo 3, la modalità Zero Costruzioni cambia le carte in tavola e propone uno stile di gioco completamente differente rispetto a quello del 'vecchio Fortnite'. Qui non è possibile costruire oppure utilizzare lo strumento da raccolta per accumulare legno, metallo e pietra e gli scontri si basano tutti sulle abilità dei giocatori sia nell'utilizzo delle armi da fuoco che nella gestione delle tante possibilità offerte in termini di movimento. È inoltre presente uno Scudo Supplementare, una porzione extra di salute che si ricarica nel tempo e permette di evitare di morire sul colpo.

Consigli per la modalità Zero Costruzioni

Dal momento che posizionare strutture non è un'opzione, giocare in questa modalità richiede una maggiore attenzione nella selezione degli oggetti da inserire nell'inventario. Occorre infatti disporre di armi diverse che possano essere utilizzate in base alla posizione del nemico (ad esempio un fucile a pompa, un fucile d'assalto e un fucile di precisione). È molto importante anche non spostarsi mai in luoghi privi di elementi dello scenario che possano essere utilizzati come copertura, così da ripararsi dai proiettili nemici e reagire mentre l'avversario sta ricaricando o si sta curando. Infine è fondamentale padroneggiare tutte le novità in termini di gameplay: scivolata, corsa, arrampicata e spallata. A tal proposito, vi proponiamo la guida su come correre e arrampicarsi in Fortnite Capitolo 3 Stagione 2.