Fortnite: come si gioca in due sullo stesso schermo?

Fortnite: come giocare in due? Sapevate che è possibile giocare a Fortnite con una stessa console su schermo condiviso? Ebbene si, se avete un amico e un secondo controller potete avviare una partita in due giocando sullo stesso schermo.

Per giocare dalla stessa console con un amico a Fortnite per prima cosa dovete accedere e collegare un secondo controller alla vostra PS4 o Xbox. Una volta effettuato l'accesso tramite un secondo profilo (potete usare anche un profilo temporaneo), entrate nel gioco. Dal menu principale, nella scheda "Gioca", potrete fare unire al vostro team il secondo giocatore tenendo premuto X/A (a seconda della console che state usando). A questo punto potete anche personalizzare gli avatar cambiando le skin o qualsiasi altro elemento cosmetico vogliate.

Adesso siete pronti per buttarvi nella mischia in compagnia! Le modalità compatibili con lo split-screen sono soltanto Duos e Squad, per questioni di bilanciamento. Una volta avviata la partita noterete che lo schermo è diviso a metà in senso orizzontale, così da permettere a entrambi di giocare comodamente e sfruttare al massimo il campo visivo. Solitamente in alto si trova lo schermo di chi sta ospitando la partita, e per evitare di fare confusione sono sempre presenti, in alto a destra e in basso a sinistra, le icone dei due personaggi. Ora che sapete come giocare in due a Fortnite, provate a mettere in pratica alcuni dei consigli che trovate nella nostra guida al combattimento a distanza di Fortnite.