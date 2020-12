Fortnite: come giocare a 120fps su PS5 e Xbox Series X

Questa mattina Fortnite Battaglia Reale ha ricevuto un nuovo aggiornamento che non punta solo ad introdurre tanti nuovi contenuti ma strizza l'occhio a tutti i giocatori PC e console che vogliono sacrificare in parte il comparto grafico per potenziare la fluidità durante i match della battle royale. Scopriamo insieme come attivare questa funzione.

Prima di iniziare a spiegarvi come fare per attivare la modalità a 120 fotogrammi al secondo di Fortnite Capitolo 2 su PlayStation 5 e Xbox Series X va fatta una piccola precisazione: questa funzione è disponibile esclusivamente per gli utenti in possesso di un televisore che la supporta. In alcuni casi è possibile che il pannello in vostro possesso non supporti il 4K a 120fps ma possa far girare il gioco alla stessa frequenza a risoluzioni più basse (solitamente 2K, ovvero 1440p, o 1080p). Per scoprire se il vostro TV gode del supporto ai 120fps ad una qualsiasi risoluzione, provate a consultarne la scheda tecnica e poi impostate la vostra console a quella risoluzione dal menu delle opzioni video.

A questo punto è tutto pronto per procedere con gli ultimi passaggi ed abilitare nel gioco questa opzione grafica. Assicuratevi di aver aggiornato Fortnite Capitolo 2 all'ultima versione disponibile, selezionate la Battaglia Reale come modalità ed accedere al menu delle impostazioni. Se avete seguito i passaggi precedenti correttamente e il vostro pannello supporta la modalità a 120 fotogrammi al secondo sulla risoluzione attualmente attiva, la prima voce della scheda "Schermo" del menu delle impostazioni è proprio "Modalità a 120fps", la quale può essere attivata o disattivata con la semplice pressione di un tasto. Non dovete far altro che impostarla su "Sì" e lanciarvi sull'isola per provarla.

Avete già letto la nostra guida su come ottenere le ricompense gratis di Riavvia un amico in Fortnite Capitolo 2?