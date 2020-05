Fortnite: come giocare con il minigame segreto di Deadpool

Il recente aggiornamento 12.50 di Fortnite ha introdotto un minigame segreto dedicato a Deadpool. In questa mini-guida vi spieghiamo dove trovarlo, in modo da potervi accedere all'interno del gioco.

In cosa consiste il mini-gioco segreto di Deadpool? Come è possibile accedervi all'interno di Fortnite? Scopriamolo insieme.

Come accedere al minigame di Deadpool in Fortnite

Se avete scaricato e installato l'aggiornamento 12.50 di Fortnite, allora siete in grado di accedere al minigame di Deadpool contenuto all'interno del battle royale di Epic Games.

Nello specifico, quello che dovete fare è accedere nello stanzino di Deadpool, attraverso il condotto di areazione presente nella sala degli agenti. Una volta entrati, non vi resta che interagire con il terminale, quello che permette di accedere alle sfide con le quali è possibile sbloccare la skin di Deadpool.

Come potete vedere nel filmato proposto in apertura, nel monitor del terminale è presente una nuova icona a forma di Deadpool. Si tratta dell'icona del nuovo minigame segreto, che è possibile lanciare premendo semplicemente il tasto Triangolo (su PS4) o Y (su Xbox One) o il corrispondente pulsante di interazione su PC.

Una volta avviato il minigame di Deadpool, quella che vi ritroverete di fronte è una versione "reskinnata" di Ski Freely, un classico gioco arcade di sci in cui l'obiettivo del giocatore è quello di arrivare in fondo alla discesa, evitando ostacoli e raccogliendo i bonus sparsi lungo il tragitto.

Voi avevate già notato la presenza di questo minigame? Vi ci state dedicando? Fatecelo sapere nei commenti.