Fortnite: come giocare alla modalità Spie Come Noi

Da questo pomeriggio è approdata in Fortnite Battaglia Reale una modalità a tempo che può essere giocata esclusivamente all'interno della modalità Creativa, la quale prende il nome di Spie Come Noi. Scopriamo insieme tutti i dettagli della MAT che permette di giocare ad una sorta di Among Us nel battle royale di Epic Games.

Spie Come Noi è una modalità a tempo con telecamera in prima persona e nella quale un massimo di dieci giocatori può aggirarsi liberamente per una grossa villa. I giocatori sono divisi in due diverse squadre: una più numerosa e formata dagli Agenti (otto giocatori) e l'altra molto meno numerosa composta da Spie (due giocatori). All'inizio di ogni partita vi verrà segnalato se siete una Spia (Spy) o un Agente (Butler), così che possiate comprendere come comportarvi.

Giocare come Agente

L'obiettivo degli Agenti è molto semplice: aggirarsi per la mappa e completare obiettivi di vario genere per accumulare monete d'oro da depositare al centro della mappa, in prossimità del mucchio di sacchi di denaro. Per completare gli obiettivi dovete andare in cerca dei punti luccicanti, presso i quali si può trovare un piccolo ologramma con il quale interagire: restando fermi per qualche istante vedrete la barra dell'interazione completarsi lentamente e al termine del caricamento vi verranno assegnate delle monete. Esistono anche incarichi più complessi che prevedono la raccolta di oggetti (pozioni scudo, cibo e altri oggetti) da depositare poi in luoghi specifici.

Giocare come Spia

L'obiettivo delle Spie è molto diverso, queste devono infatti aggirarsi per la mappa fingendo di essere al lavoro sugli incarichi e cogliere di sorpresa gli Agenti distratti per farli fuori con la semplice pressione del tasto dedicato al fuoco. Ovviamente occorre agire in maniera estremamente attenta, visto che se qualcuno dovesse vedervi mentre state compiendo un delitto potrà avvisare gli altri o segnalare la presenza di un cadavere (contrassegnato da un pupazzo di neve) per dare il via ad una riunione. Nel ruolo di Spia potete anche dare fastidio agli Agenti creando incendi o facendo arrivare la Tempesta.

Riunione

Se durante le fasi di gioco la chat vocale è disattivata, in fase di riunione è possibile interagire con gli altri parlando. Dopo qualche secondo sarete chiamati a votare e, per farlo, dovrete colpire con la pistola silenziata il tasto rosso corrispondente al giocatore che volete eliminare e, se non avete idea di chi sia la Spia, potete colpire il tasto verde al centro per non esprimere una preferenza.

Come vincere in Spie Come Noi

A vincere le partite di questa modalità sono gli Agenti quando riescono a depositare correttamente tutte le monete d'oro (da 24 a 60, in base al numero di giocatori presenti in partita) prima che le Spie gli mettano i bastoni tra le ruote. Le Spie, invece, ne escono trionfanti quando i voti degli Agenti continuano ad essere sbagliati, provocandone la morte nelle fasi successive.

Vi ricordiamo che se non avete degli amici con i quali giocare questa modalità potete sempre avviare il matchmaking direttamente dal menu di selezione della modalità di gioco (Spy Within: Gold Mansion), così da trovare altri giocatori e completare le sfide a tempo.

Avete già letto la nostra guida su come abilitare la modalità a 120 fotogrammi al secondo di Fortnite Capitolo 2 Stagione 5?