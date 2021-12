Fortnite: come giocare in modalità split-screen, tutti i passaggi

Dopo il recente update alla versione 19.01 di Fortnite, i giocatori del Battle Royale targato Epic Games possono unirsi alle partite in compagnia dei propri amici sfruttando la funzione dello schermo condiviso. Scopriamo come accedere a questa interessante feature, al momento disponibile sulle console appartenenti alle famiglie PlayStation e Xbox.

Fortnite come attivare lo split screen

Raggiungete la lobby centrale di Fortnite con l'account del giocatore principale. Accendete il secondo joypad così che l’altra persona possa collegarsi al suo account. A quel punto, nella parte inferiore dello schermo, comparirà il tasto da premere sul secondo controller (Triangolo se giocate da PlayStation o Y per chi ha Xbox).

Eseguiti questi tre semplici passaggi, entrambi gli utenti dovrebbero apparire all’interno della lobby, pronti a tuffarsi insieme nelle modalità Coppie e Squadre. Il metodo di visualizzazione predefinito è quello in orizzontale, ma è possibile passare a una divisione verticale dello schermo visitando il menu delle impostazioni. Ricordiamo, inoltre, che nel caso in cui un membro del team dovesse disconnettersi, la sessione di gioco terminerà immediatamente. Ora che avete tutto chiaro, scatenatevi in rete assieme ai vostri amici e combattete per la vittoria.

Volete sapere come ottenere gli stili extra di Spider-Man in Fortnite Capitolo 3? Sulle pagine di Everyeye.it trovate anche una guida su come ottenere un piccone e uno zaino gratis in Fortnite Capitolo 3.