Fortnite: come guadagnare lingotti facilmente? Ce lo spiega il pro player 72hrs

Thomas “72hrs” Mulligan, pro player e streamer del Team Liquid ha spiegato in una sua recente live come è possibile guadagnare rapidamente lingotti d'oro nell'Arena e nei tornei e avere quindi accesso alle armi esotiche.

72hrs, dopo aver notato come molti giocatori nelle FNCS acquisiscano rapidamente lingotti d'oro poco dopo l'atterraggio, si è convinto che il trucchetto di cui si è accorto debba essere ormai in voga da tempo.

I lingotti d'oro, per chi non lo sapesse, sono una nuova “valuta” reperibile in game dal debutto della stagione 5 (possono esser scovati in tutta l'isola, recuperati dai nemici oppure guadagnati completando le taglie). I lingotti possono essere utilizzati per acquistare armi esotiche o anche aggiornare le stesse armi nell'inventario.

Chi gioca a Fortnite sa che è possibile trovare NPC (non ostili) sparsi per l'isola; questi daranno missioni da completare che ricompenseranno i giocatori proprio con i lingotti d'oro. Ebbene, lo streamer dei Liquid (vi invitiamo a leggere il nostro speciale per conoscere le ambizioni della storica organizzazione esport) ha scoperto che ci sono missioni a tempo che consentono di mantenere attive più sfide tra diverse modalità e partite, anche nell'Arena.

Questo significa che i giocatori possono entrare in una partita non competitiva, attivare le missioni e portarle avanti sino quasi a completarle, uscire dal match e subito dopo partecipare a una partita FNCS e ritrovarsi con la missione già quasi completata. Dopodiché, tutto ciò che è necessario fare è concludere nel più breve tempo possibile le quest, per ottenere immediatamente lingotti d'oro ed avere quindi un bel vantaggio sugli avversari.

Ovviamente, al momento, non è noto se si tratta di un exploit o di un cheat che potrebbe condurre Epic Games a comminare ban e sanzioni nel competitive (o, comunque, a intervenire con una patch correttiva).