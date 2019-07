Fortnite: come guadagnare punti XP e salire di livello velocemente

Ormai manca poco all'inizio della Stagione 10 di Fortnite. Se volete ottenere tutte le ricompense del Pass Battaglia della Stagione 9 prima che arrivi la nuova season, in questa mini-guida troverete diversi consigli utili su come guadagnare punti XP e salire di livello velocemente in Fortnite.

In Fortnite è possibile salire di livello in due modi: guadagnando punti XP e ottenendo le Stelle della Battaglia. Guadagnerete punti XP semplicemente giocando, ottenendone un numero maggiore in base alle vostre prestazioni in partita. I punti XP consentono di incrementare il vostro livello stagionale, e ad ogni aumento di livello otterrete in ricompensa un certo numero di Stelle della Battaglia.

Potrete guadagnare le Stelle della Battaglia anche completando le varie sfide disponibili, e ogni dieci Stelle della Battaglia ottenute salirete di livello nel Pass Battaglia, ottenendo ricompense specifiche. Di seguito, alcuni consigli utili per guadagnare punti XP e Stelle della Battaglia nel modo più semplice possibile, così da salire di livello più rapidamente.

Ottenete il Pass Battaglia

Acquistare il Pass Battaglia è un modo sicuro per guadagnare numerosi punti XP aggiuntivi. Il Pass vi consentirà di accedere a tutte e sette le sfide settimanali, con la possibilità di guadagnare almeno 5.000 punti XP. Senza dimenticare tutte le ricompense che potrete ottenere salendo di livello nel Pass Battaglia, e tutti gli eventi esclusivi con nuove sfide e ricompense a tema accessibili solo per i possessori del Pass.

Giocate in squadra con gli amici

Quando acquistate il ​​Pass Battaglia, ogni amico con cui giocate riceverà un bonus di punti XP. Questo bonus aumenta man mano che salirete di livello e, naturalmente, ne gioverete anche voi quando i vostri amici avranno acquistato a loro volta il Pass Battaglia. Se riuscite a convincere tre amici a ottenere il Pass Battaglia e a giocare a squadre, anche una partita conclusa a metà classifica vi ricompenserà con più punti XP di quanti ne guadagnereste piazzandovi nella top 5 in solitaria. Naturalmente, piazzarvi nella parte alta della classifica ed eliminare più avversari vi aiuterà a ottenere ancora più punti XP.

Completate le sfide giornaliere

Completare le sfide giornaliere può ricompensarvi con una grande quantità di punti XP, insieme a 5 o 10 Stelle della Battaglia. Dal momento che queste sfide vengono proposte ogni giorno, se avete la possibilità vi consigliamo di controllarle quotidianamente, cercando di completarle. Se siete in possesso di Nintendo Switch o di un dispositivo iOS o Android compatibile, potete sfruttare queste piattaforme portatili per completare le sfide giornaliere anche quando vi trovate fuori casa. A tal proposito, può tornarvi utile la nostra guida che vi spiega come unificare gli account di Fortnite, in modo da condividere i progressi e le ricompense ottenute in gioco sulle varie piattaforme.

Tenete d'occhio i weekend con XP doppi

Come visto dalla Stagione 4 in poi, all'interno di Fortnite sono stati introdotti i weekend con punti XP doppi. Di solito proposti verso la parte finale della season, durante questi weekend è possibile guadagnare il doppio dei punti XP in tutte le attività in cui è previsto l'ottenimento dei suddetti punti. Non lasciatevele sfuggire.

Partecipate agli eventi

Per concludere, un ottimo modo per guadagnare punti XP e ricompense esclusive è quello di partecipare agli eventi speciali, completando relative sfide. A tal proposito, sulle nostre pagine vi abbiamo già spiegato come completare le Sfide a tempo straordinario della Stagione 9, attualmente disponibili per i giocatori di Fortnite.