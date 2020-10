Fortnite: come guidare un'auto o un camion attraverso una fenditura

Fra le nuove sfide della Settimana 8 di Fortnite Capitolo 2 Stagione 4 troviamo anche una particolare missione che chiede al giocatore di guidare un'auto o un camion attraverso una fenditura.

Per il completamento di questa sfida da 25.000 Punti Esperienza dovete salire a bordo di un veicolo a quattro ruote e attraversare una fenditura, ovvero uno dei portali azzurri sparsi in giro per la mappa. Il modo più semplice per portare a casa la missione è quello di sfruttare un portale nascosto in un'area poco frequentata: Brughiere Brumose. Poco sotto l'enorme monumento a Black Panther si può infatti trovare sempre e comunque una fenditura: salite a bordo di un mezzo (Brughiere Brumose ne è pieno), dirigetevi verso la fenditura e costruite un piccolo trampolino di legno/metallo/pietra per attraversare l'oggetto e completare la sfida. Qui sotto potete dare uno sguardo ad una mappa che abbiamo realizzato per voi e sulla quale abbiamo contrassegnato il punto esatto nel quale è possibile trovare la fenditura.

