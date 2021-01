Fortnite: come guidare un'auto attraverso il campo di granturco della Fattoria d'Acciaio

Nel corso della Settimana 8 di Fortnite Capitolo 2 Stagione 5 sono diverse le sfide proposte che chiedono ai giocatori di salire a bordo di un veicolo. Una di queste prevede la distruzione di alcuni oggetti in uno specifico luogo della mappa, ecco tutti i dettagli.

La sfida alla quale ci riferiamo è quella che ha come obiettivo quello di "guidare un'auto attraverso il campo di granturco della Fattoria d'Acciaio". Per chi non sapesse di che luogo si tratti, parliamo della piccola fattoria posizionata nella parte più alta dell'isolotto situata al centro tra Colosseo Colossale, Moli Molesti e Foschi Fumaioli. Ad est dell'edificio nel quale vive l'NPC di questo punto d'interesse è possibile trovare un campo di granturco: per poter completare la sfida non occorre far altro che saltare a bordo di un qualsiasi veicolo e fiondarsi a velocità massima all'interno del campo distruggendone qualche unità. Per la sfida va bene qualsiasi automobile e non importa in quale luogo della mappa vogliate andare a cercarne una. Se volete però velocizzare il completamento della sfida, vi suggeriamo di atterrare presso la stazione di servizio poco più a sud di Fattoria d'Acciaio, il cui parcheggio contiene solitamente almeno un veicolo a quattro ruote perfettamente funzionante e con abbastanza benzina da raggiungere l'obiettivo (potreste anche pensare di fare rifornimento prima di schiacciare l'acceleratore e dirigervi alla destinazione).

Se avete difficoltà nel trovare il luogo esatto da raggiungere, sappiate che qui sotto trovate una mappa con la posizione di Fattoria d'Acciaio e un'immagine del campo di granturco, così che non possiate sbagliarvi e andare a colpo sicuro.

