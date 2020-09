Fortnite: come guidare un'auto da Pantano Palpitante a Gattogrill in meno di 4 minuti

In maniera simile ad una vecchia sfida della scorsa stagione, nella Settimana 5 di Fortnite Capitolo 2 Stagione 4 viene chiesto al giocatore di guidare un'auto da Pantano Palpitante a Gattogrill in meno di 4 minuti e senza mai uscire dal veicolo.

Innanzitutto dovreste atterrare presso la stazione di rifornimento poco a nord di Pantano Palpitante e procurarvi una tanica di benzina e, se possibile, anche una veloce auto da corsa come la Whiplash. Una volta saliti a bordo del mezzo, che va rifornito di carburante poiché non potrete uscire dal veicolo fino all'arrivo a destinazione (va bene anche un camion, anche se sarete molto più lenti), proseguite da Pantano Palpitante verso Gattogrill seguendo le strade ed evitando lo sterrato: in alcuni punti del tragitto vi sembrerà di allungare, ma sull'asfalto i veicoli si muovono più velocemente ed è inoltre meno probabile che accadano incidenti. Qui sotto trovate un'immagine della mappa con il percorso ideale da seguire, così da evitare problemi lungo la tratta e giungere a destinazione entro i tempi stabiliti.

Va precisato che, come tutte le altre sfide che coinvolgono le auto, anche questa non può essere completata in Rissa a Squadre poiché in questa modalità non sono presenti automobili.

