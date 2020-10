Fortnite: come guidare un'auto da Sabbie Sudate a Brughiere Brumose in meno di 4 minuti

Una delle sfide più complesse della Settimana 7 di Fortnite Capitolo 2 Stagione 4 consiste nel guidare un'auto da Sabbie Sudate a Brughiere Brumose in meno di 4 minuti e senza mai scendere dal veicolo.

Questa sfida può essere più o meno complessa in base al numero di giocatori avversari incontrati durante il proprio viaggio. Iniziate atterrando a Sabbie Sudate e dirigendovi in prossimità del furgone per il rientro, intorno al quale sono presenti di solito numerosi veicoli. Se possibile, salite su un furgoncino e fate il pieno presso la stazione di rifornimento che si trova nella parte ovest di Sabbie Sudate. A questo punto non dovete far altro che raggiungere il più velocemente possibile Brughiere Brumose senza mai abbandonare il mezzo a quattro ruote. Il nostro consiglio è quello di passare attraverso Foresta Frignante: così facendo attraverserete un piccolo tratto di sterrato ma accorcerete sensibilmente il percorso. Va precisato al solito che non è possibile completare la sfida in Rissa a Squadre, modalità nella quale non vi è possibilità di salire a bordo dei veicoli.

