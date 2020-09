Fortnite: come guidare un motoscafo sotto ponti di colori diversi

Le sfide della Settimana 2 di Fortnite Capitolo 2 Stagione 4 sono finalmente disponibili e tra queste ne troviamo una che richiede di guidare un motoscafo sotto ponti di colori diversi.

Ecco di seguito l'elenco dei ponti sotto i quali passare con un motoscafo:

A sud di Fattoria Frenetica Tra il Dominio di Doom e Borgo Bislacco Tra Pantano Palpitante e Foresta Frignante

Prima di avvicinarvi ai luoghi indicati dovreste procurarvi una barca, veicolo piuttosto popolare nel mondo di gioco e che quindi non faticherete a trovare nei dintorni di ciascuno dei tre ponti colorati di metallo. Il vostro compito è semplicemente quello di passare con il mezzo sotto ognuno dei tre punti, non necessariamente in una sola partita. Potreste semplificarvi il lavoro provando a completare la sfida in una partita della modalità Rissa a Squadre, così da avere meno nemici tra i piedi.

Nel caso in cui doveste faticare nel ritrovamento dei tre luoghi, trovate come sempre in calce alla notizia una mappa che abbiamo realizzato per voi sulla quale sono indicati i tre obiettivi della sfida settimanale.

Vi ricordiamo che sulle nostre pagine potete trovare anche la guida completa con i consigli su come completare tutte le Sfide Risveglio di Storm in Fortnite Stagione 4.