Fortnite: come guidare attraverso i cerchi di fuoco

Nella Settimana 2 della Stagione 5 di Fortnite Capitolo 2 il team di sviluppo ha deciso di far tornare gli ormai celebri anelli di fuoco, i quali andranno attraversati dai giocatori a bordo di un qualsiasi veicolo a quattro ruote.

Prima che cominciate a vedere quali sono le posizioni dei cerchi infuocati, sappiate che la sfida può essere completata in un'unica sessione seguendo un preciso percorso. Per far ciò, però, è consigliabile salire a bordo di un'automobile molto veloce (meglio se la Whiplash) e dotarsi di una tanica di carburante per le emergenze. Atterrando a Parco Pacifico, la miglior area nella quale andare per dare il via alla missione, troverete numerose auto e anche una stazione di servizio presso la quale fare rifornimento. Seguiti questi semplici passi, non resta che andare a caccia degli oggetti da attraversare.

Di seguito trovate l'elenco completo delle posizioni dei cerchi di fuoco da attraversare per la sfida:

A sud-est di Foresta Furtiva

Ad ovest di Parco Pacifico e a nord rispetto al ponte di metallo

In corrispondenza del piccolo circuito a sud-est di Scogliere Scoscese

Per semplificarvi il lavoro abbiamo anche realizzato una semplice mappa sulla quale trovate cerchiate le posizioni di tutti e tre gli anelli di fuoco, i quali vanno semplicemente attraversati mentre si è all'interno di un veicolo senza il bisogno di compiere acrobazie. Vi consigliamo inoltre di portare a termine la sfida nella modalità Rissa a Squadre, nella quale è più difficile reperire veicoli ma ci sono meno probabilità di incappare in fastidiosi avversari che potrebbero distruggervi la vettura a suon di piombo.

