Fortnite: come guidare un'imbarcazione dalla Fortiglia all'Autorità in meno di 4 minuti

Nella Settimana 10 di Fortnite Capitolo 2 Stagione 4 tornano le sfide a tempo, ma questa volta al centro della missione non troviamo le automobili. L'obiettivo della sfida è infatti quello di guidare una barca dalla Fortiglia all’Autorità in meno di 4 minuti.

Atterrate quindi alla Fortiglia, punto d'interesse situato a sud-ovest della mappa, e andate in cerca di un motoscafo in buono stato. Salite a bordo del mezzo e iniziate a spostarvi il più velocemente possibile verso l'Autorità (nel caso in cui doveste completare la sfida in questi giorni dovrete raggiungere Le Rovine, che sostituisce per tutta la durata dell'evento di Halloween il centro della mappa). Nella mappa che trovate in calce alla guida abbiamo segnato quello che è probabilmente il percorso più veloce da seguire e grazie al quale è possibile arrivare a destinazione anche in meno di due minuti, a patto di non incappare in qualche nemico che decida di infastidirci in qualche modo. Non dimenticate per l'intero tragitto di usare con costanza il turbo, il quale rende il viaggio ancor più rapido e consente di superare la sfida con tutta calma. Se trovate troppo complesso il completamento della sfida nelle modalità tradizionali (Singolo, Coppie e Squadre), potete al solito approfittare della Rissa a Squadre e completare la sfida in questa modalità con molti meno giocatori e nella quale ci sono meno probabilità di incontrare qualcuno lungo la strada. Se in Rissa a Squadre non doveste vedere motoscafi in giro non demordete, poiché ce n'è sempre qualcuno in una delle strutture della Fortiglia: colpiteli con una picconata così da rompere il gancio che li tiene sospesi in aria e partite verso l'Autorità.

