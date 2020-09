Fortnite: come hackerare i robot di Stark alle Stark Industries

Tra le sfide della Settimana 4 di Fortnite Capitolo 2 Stagione 4 ne troviamo anche una legata agli aggressivi robot creati da Tony Stark, i quali si aggirano nel punto d'interesse dedicato ad Iron Man e presso i punti d'atterraggio dei Quinjet.

L'obiettivo della Settimana 4 consiste nel manomettere cinque diversi nemici robotici nell'area chiamata Stark Industries, ovvero la zona della mappa nella quale è possibile affrontare Iron Man come boss. Per procedere all'hacking di un robot non occorre far altro che metterlo al tappeto con una manciata di colpi d'arma da fuoco e, quando è a terra, interagirci con la pressione del tasto Quadrato su PlayStation 4 (X su Xbox One). Una volta hackerato, il robot vi seguirà e combatterà al vostro fianco. Va precisato che i robot di Stark appaiono solo nelle modalità Singolo, Coppie e Squadre e non è quindi possibile procedere al completamento di questa sfida nella modalità Rissa a Squadre, la quale è solitamente molto comoda per questo genere di sfide.

In calce alla guida trovate l'immagine con la posizione esatta sulla mappa delle Stark Industries, l'area da raggiungere per hackerare i robot.

Avete già letto la nostra guida su come distruggere i Raccoglitori degli Ingordi in Fortnite Stagione 4?