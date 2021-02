Fortnite: come immergersi nella piscina viola a Foschi Fumaioli

Anche nel corso della Settimana 13 di Fortnite Capitolo 2 Stagione 5 i giocatori sono chiamati a tornare a Foschi Fumaioli per portare a termine una delle nuove sfide settimanali.

La sfida di cui vi parleremo oggi, infatti, ha come obiettivo quello di immergersi nella piscina viola a Foschi Fumaioli, ovvero l'enorme vasca colma di liquido colorato che si nasconde nel punto d'interesse situato nell'angolo a nord-est dell'isola del battle royale. Va precisato che la richiesta della missione non ha nulla a che vedere con il liquido viola alla base delle due enormi ciminiere che si trovano a Foschi Fumaioli e che l'obiettivo si nasconde all'interno di uno degli edifici. La piscina viola è situata infatti all'interno della struttura principale di Foschi Fumaioli, ovvero quella di fronte alla quale ci si ritrova entrando nell'area con un veicolo a quattro ruote. Entrate nella struttura e proseguite fino a trovare una sorta di laboratorio nel quale si trova anche la grande piscina: tuffatevi dentro e otterrete all'istante i 20.000 Punti Esperienza che la sfida mette in palio.

Se non sapete come raggiungere questo luogo, qui sotto trovate una mappa che abbiamo preparato per voi e sulla quale abbiamo contrassegnato la posizione esatta della piscina, così che possiate trovarla immediatamente. Nel caso in cui i giocatori avversari dovessero inoltre impedirvi di raggiungere l'obiettivo, vi ricordiamo che è sempre possibile avviare una partita nella modalità Rissa a Squadre e procedere al completamento della missione: in questo modo i giocatori avversari saranno pochi e difficilmente vi metteranno i bastoni tra le ruote, inoltre vi è la possibilità di tornare in gioco dopo la morte.

Avete già letto la nostra guida con i consigli su come scansionare un server presso un Centro Superficie in Fortnite Capitolo 2?