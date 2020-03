Fortnite: come inserire il pilota automatico sfruttando un bug degli elicotteri Choppa

La community di Fortnite sembra aver scoperto un trucco piuttosto utile per controllare meglio gli elicotteri Choppa che hanno recentemente fatto il loro debutto nel gioco Epic.

Il bug degli elicotteri permette di attivare il pilota automatico, utile poichè così sarà possibile concentrarsi unicamente sul controllo delle bocche da fuoco. Per attivare il trucco vi basterà sfruttare le mine di prossimità, lanciandole una sopra al velivolo prima del decollo, così facendo l'elicottero inserirà il pilota automatico e voi non dovrete preoccuparvi di niente altro che sparare.

Quasi certamente Epic Games sta già lavorando ad un hotfix per correggere il problema, la prossima patch di Fortnite correggerà con ogni probabilità anche il bug del pilota automatico ma nel frattempo potete divertirvi a sfruttare questo glitch involontario.

Nelle scorse ore un leak ha svelato le nuove sfide della settimana 6 di Fortnite in arrivo oggi pomeriggio (26 marzo) insieme alle sfide di Deadpool, l'aggiornamento 12.21 uscito questa settimana non ha portato in dote molte novità, trattandosi di un minor update pubblicato a scopo di manutenzione. Per nuovi contenuti dovremo attendere necessariamente gli inizi di aprile, nei prossimi giorni gli sviluppatori dovrebbero rivelare ulteriori dettagli sulle novità in arrivo.