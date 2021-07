Fortnite: come impostare gli Slot Oggetti Preferiti nello zaino

Con l'arrivo dell'update 17.20 di Fortnite Capitolo 2 il team di sviluppo ha deciso di introdurre una funzionalità che semplifica sensibilmente la vita di coloro i quali odiano gestire perennemente l'inventario. Grazie agli Slot Oggetti Preferiti è infatti molto più semplice avere sempre le armi a portata di mano e, soprattutto, senza sforzi.

Come funzionano gli Slot Oggetti Preferiti

Il funzionamento di questa feature è davvero semplice: il giocatore può assegnare a ciascuno slot un tipo di arma/oggetto che, alla raccolta, viene automaticamente spostato in quel riquadro dello zaino. Nel caso in cui di quell'arma o di quel gadget ve ne fossero di rarità diverse, il gioco procederà a posizionare quello più raro nello slot preferito e a mettere quello che lo occupava precedentemente in uno di quelli vuoti o, in casi di assenza di spazio, lo lascia a terra. Ciò significa che se al primo slot abbiamo assegnato le mitragliette e ne abbiamo una rara (blu), la raccolta di una mitraglietta epica farà in modo che il primo slot venga rimpiazzato dall'ultima arma raccolta poiché più preziosa.

Come attivare gli Slot Oggetti Preferiti

Per abilitare questa funzione non dovete fare altro che avviare Fortnite Battaglia Reale e accedere al menu delle impostazioni, dov'è presente la scheda "Partita" (quella contrassegnata dall'icona a forma di ingranaggio). Scorrete l'elenco fino a trovare "Slot Oggetti Preferiti" e cliccate su "Configura": da qui potete sia attivare/disattivare questa meccanica che assegnare ad ognuno degli slot una categoria di oggetti.

Ecco l'elenco completo della tipologia di oggetti che possono essere assegnati a ciascuno dei cinque slot dell'inventario:

Fucile d'assalto

Fucile pesante

Mitraglietta

Pistola

Fucile di precisione/Arco

Dispositivo di lancio (lanciagranate e lanciarazzi)

Utilità (granate, canna da pesca, tanica di carburante)

Oggetto consumabile (medikit, bende, pozioni scudo piccole, pozioni scudo grandi e oggetti da raccogliere)

Prima di salutarvi, vi ricordiamo che sulle nostre pagine potete trovare anche la guida dedicata alla posizione dei Manufatti Alieni della Settimana 6 di Fortnite Capitolo 2 Stagione 7.