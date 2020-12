Fortnite: come incendiare e ballare al Tempio del Pomodoro vicino a Pozza della pizza

Una delle sfide più bizzarre della Settimana 4 di Fortnite Capitolo 2 Stagione 5 è sicuramente quella che chiede ai giocatori di incendiare e ballare al Tempio del Pomodoro vicino a Pozza della pizza o a un camion da street food di Pizza Pete.

Fortunatamente la sfida non è complessa come potrebbe sembrare dalla sua descrizione e, a differenza di quanto lasciato intendere dal numero due presente negli obiettivi, non occorre recarsi presso entrambi i luoghi segnalati. Il numero in questione si riferisce infatti alle azioni da compiere presso una delle due pentole di metallo con all'interno i pomodori, dal momento che occorre prima darle fuoco e poi iniziare a ballare. Il vostro obiettivo è quindi innanzitutto quello di scegliere una delle due pentole da raggiungere per poi interagire con l'apposito tasto e subito dopo eseguire una qualsiasi emote presente nel vostro armadietto.

La prima pentola si trova poco a nord di Colosseo Colossale, al piano superiore della pizzeria ormai distrutta e sommersa parzialmente dalla sabbia. Se invece volete completare la sfida interagendo con l'altra pentola, dovete recarvi ad est rispetto al Laboratorio della Latrina, ovvero a sud-est di Pantano Palpitante e ad ovest di Brughiere Brumose, proprio in corrispondenza della grande curva. Se non riuscite a trovare questi luoghi, qui sotto potete trovare una mappa che abbiamo realizzato per voi con sopra indicate le posizioni esatte delle due pentole, così che possiate raggiungerle ancora più agilmente.

Vi ricordiamo inoltre che sulle nostre pagine trovate la guida su come percorrere 5.000 metri su uno X-4 Stormwing, così da sbloccare più velocemente la skin Snowmando gratuitamente durante l'evento Operazione coi Fiocchi. Non dimenticate inoltre che il prossimo mese sarà possibile ottenere la skin di Green Arrow grazie all'abbonamento a Fortnite Crew.