Fortnite: come indagare sull'anomalia di Lago Languido e risolvere l'enigma

Anche nella Stagione 6 di Fortnite Capitolo 2 è presente una particolare skin del Pass Battaglia i cui stili alternativi possono essere sbloccati tramite il completamento di incarichi epici. Scopriamo insieme come ottenere il primo stile extra dell'Agente Jones.

L'obiettivo della missione in questione consiste nell'indagare su un'anomalia rilevata a Lago Languido, ovvero il punto d'interesse situato a nord-ovest di Gattogrill e ad ovest di Corso Commercio. Per completare la sfida dovete accedere all'edificio nell'angolo a nord-ovest del piccolo centro abitato e visitare il suo piano terra: qui noterete che l'anomalia non è altro che una farfalla di colore azzurro identica a quella in cui si è trasformato l'Agente Jones nel corso della missione iniziale della stagione. A questo punto seguite la particolare creatura alata fino al piano inferiore dell'abitazione e distruggete la parete in fondo alla stanza per avere accesso ad un tavolo con quattro gemme ai lati. Si tratta di un semplice enigma da risolvere interagendo con i quattro lati del tavolo in un preciso ordine, ovvero Rosso, Viola, Blu e Verde. Seguendo quest'ordine apparirà al centro dell'oggetto un cristallo con il quale interagire e completare l'incarico epico. Così facendo sbloccherete il primo stile aggiuntivo dell'Agente Jones relativo al Salto 15 e grazie al quale si può giocare con l'abito pesantemente rovinato.

Va precisato che questo incarico si sblocca al raggiungimento del Livello 14 del Pass Battaglia della Stagione 6 di Fortnite Capitolo 2 e può essere completato esclusivamente dai giocatori che hanno effettuato l'acquisto del pass, dal momento che si tratta di una ricompensa "premium".

Vi ricordiamo che sulle nostre pagine potete trovare anche una lunga guida con i consigli su come completare tutte le sfide della Settimana 1 di Fortnite Capitolo 2 Stagione 6.